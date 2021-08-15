FOÇA'DA KİTAP DOLU 30 GÜN - 15 Ağustos 2021
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FOÇA'DA KİTAP DOLU 30 GÜN - 15 Ağustos 2021

FOÇA'DA KİTAP DOLU 30 GÜN - 15 Ağustos 2021
Habermetre - Haberler | Toplum

FOÇA'DA KİTAP DOLU 30 GÜN14 Temmuz'da başlayan, Foça Belediyesi ve Sakin Kitap'ın birlikte düzenlediği Foça Kitap Günleri, Şair ve Yazar Şükrü Erbaş'ın söyleşi ve imza etkinliği ile sona erdi.

FOÇA'DA KİTAP DOLU 30 GÜN

14 Temmuz'da başlayan, Foça Belediyesi ve Sakin Kitap'ın birlikte düzenlediği Foça Kitap Günleri, Şair ve Yazar Şükrü Erbaş'ın söyleşi ve imza etkinliği ile sona erdi.

50 yıla yakındır şiir yazıyorum, toplumsal ve siyasal alandaki koşuşturmalar içindeki hayatım boyunca bir adım geri atmadan yer aldım diyen Şükrü Erbaş; edebiyat kavramı, şiirin ne olduğunu, şairin kim olduğu hakkındaki görüşlerini paylaştı. Şiirle soluk almaya çalıştığını belirten Erbaş; Ekim ayında yayınlanacak 'İnsan Bir Eksik Sözdür' isimli yeni kitabından şiirler okudu.

Söyleşisinin sonunda soruları cevaplayan Şükrü Erbaş, kitaplarını imzaladı.

Foça Kitap Günlerine katkı sağlayan herkese teşekkür eden Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, yeniden edebiyat dolu, sağlıklı günlerde buluşmayı diledi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Kibariye Deniz Akkaya Acun Ilıcalı
Spor Caner Erkin Lionel Messi Rachid Ghezzal Mustafa Denizli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
FOÇA'DA KİTAP DOLU 30 GÜN - 15 Ağustos 2021 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 21:35:40. #1.15#

title