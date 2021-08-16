Foça!da kitap dolu 30 gün!

14 Temmuz'da başlayan, Foça Belediyesi ve Sakin Kitap'ın birlikte düzenlediği Foça Kitap Günleri, Şair ve Yazar Şükrü Erbaş'ın söyleşi ve imza etkinliği ile sona erdi.