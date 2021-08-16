Foça!da kitap dolu 30 gün!
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Foça!da kitap dolu 30 gün!

Foça!da kitap dolu 30 gün!
Bültenler - Haberler | Güncel

14 Temmuz'da başlayan, Foça Belediyesi ve Sakin Kitap'ın birlikte düzenlediği Foça Kitap Günleri, Şair ve Yazar Şükrü Erbaş'ın söyleşi ve imza etkinliği ile sona erdi.

50 yıla yakındır şiir yazıyorum, toplumsal ve siyasal alandaki koşuşturmalar içindeki hayatım boyunca bir adım geri atmadan yer aldım diyen Şükrü Erbaş; edebiyat kavramı, şiirin ne olduğunu, şairin kim olduğu hakkındaki görüşlerini paylaştı. Şiirle soluk almaya çalıştığını belirten Erbaş; Ekim ayında yayınlanacak 'İnsan Bir Eksik Sözdür' isimli yeni kitabından şiirler okudu.

Söyleşisinin sonunda soruları cevaplayan Şükrü Erbaş, kitaplarını imzaladı.

Foça Kitap Günlerine katkı sağlayan herkese teşekkür eden Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, yeniden edebiyat dolu, sağlıklı günlerde buluşmayı diledi

Kaynak: Bültenler

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