Foça'da Kış, Sinemayla Güzel

20.12.2019 15:07 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:07

FOÇA'DA KIŞ SİNEMALARI

Foça Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ''Foça'da Kış Sinemaları'' projesiyle, kış boyu her ay bir yönetmen sinemasına odaklanarak filmler izlenecek ve yönetmenler ile söyleşiler gerçekleşecek. Son dönem Türkiye sinemasının en önemli yönetmenlerinden Pelin Esmer, Emin Alper ve Hüseyin Karabey'in dünya çapında ses getirmiş ödüllü filmleri ücretsiz olarak Foça'lılar ile buluşacak. Yönetmen söyleşilerinin moderatörlüğünü ise ödüllü oyuncu Gizem Erman Soysaldı üstlenecek.

''Foça'da Kış Sinemaları'', 4 Ocak'ta yönetmen Pelin Esmer'in katılımıyla 'Gözetleme Kulesi' filminin gösterimiyle başlıyor. Dünya prömiyerini Toronto Film Festivali'nde yapan film, yurt içi ve yurt dışından 'En İyi Yönetmen, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kadın Oyuncu' dahil birçok ödülle dönmüştü. 4 Ocak cumartesi saat 15.00'de Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi'nde gösterilecek filmin ardından, yönetmen Pelin Esmer ile oyuncu Gizem Erman Soysaldı moderatörlüğünde keyifli bir sohbet Foça'lıları bekliyor.

Şubat ayında Emin Alper sinemasına odaklanılarak, yönetmenin 'Abluka' ve 'Tepenin Ardı' filmleri gösterilecek ve 15 Şubat gösteriminin ardından yönetmen Emin Alper ile söyleşi gerçekleşecek. 'Tepenin Ardı'da Berlin Film Festivali 'En iyi İlk Film Özel Ödül', İstanbul Film Festivali 'En İyi Film', Asya Pasifik Film Ödülleri 'En İyi Film' dahil yurt içi ve yurt dışından çok önemli ödüllerle dönmüştü.

Mart ayında ise Foça'lılar sinemaya doyacak. Mart ayı boyunca Hüseyin Karabey'in uzun metraj filmlerinin yanı sıra kısa film ve belgesellerinden de özel bir seçki Foça'lıları bekliyor. Yönetmen ilk filmi 'Gitmek- My Marlon and Brando' ile New York Tribeca Film Festivali'nden 'En İyi Yönetmen' dahil önemli festivallerden onlarca ödülle dönmüştü. İkinci filmi 'Sesime Gel'in prömiyerini Berlin Film Festivali'nde yapan yönetmen,Mar Del Plata Film Festivali 'En İyi Film' , Milano ve İstanbul 'Seyirci Ödülü', Sofya 'En İyi Balkan Filmi' ödülü dahil yine yurt içi ve yurt dışından onlarca ödül almıştı.

