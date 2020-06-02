Foça'da kayıp olarak aranan genç kadın bulundu
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Foça'da kayıp olarak aranan genç kadın bulundu

Foça ilçesinde, kayıp olarak aranan 26 yaşındaki genç kadın bulundu.

Foça'da kayıp olarak aranan genç kadın bulundu
02.06.2020 15:23 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:23

Foça ilçesinde, kayıp olarak aranan 26 yaşındaki genç kadın bulundu.

Alınan bilgiye göre, önceki gün, Ilıpınar Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra kendisine ulaşılamayan 26 yaşındaki B.A. için başlatılan arama çalışmaları bugün de devam etti.

Polis, jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinin katıldığı çalışma sonrası genç kadın, Bozköy mevkisinde bulundu.

Sağlık kontrolünden geçirilen B.A, daha sonra evine götürüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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