Foça'da güneşi gören sahile koştu
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Foça'da güneşi gören sahile koştu

05.02.2021 13:28 | Son Güncelleme: 05.02.2021 13:28
Foça'da güneşi gören sahile koştu

Foça'da güneşi gören sahile koştuİZMİR'in Foça ilçesinde, yağmur ve rüzgarlı havanın ardından gelen güneşli havayı fırsat bilenler sahili doldurdu.

Foça'da güneşi gören sahile koştu

İZMİR'in Foça ilçesinde, yağmur ve rüzgarlı havanın ardından gelen güneşli havayı fırsat bilenler sahili doldurdu. Yazdan kalma manzaralar yaşanırken kimi zaman maske ve sosyal mesafe kuralının ihlal edenlerin olduğunu görüldü.

İzmir'i vuran sağanak yağmurun ardından yüzünü gösteren güneşli hava yazı aratmadı. Hava sıcaklığının 20 olarak ölçüldüğü Foça'da sahil kesimi doldu. Ahşap iskeleler de gruplar oluşturarak oturanlar, kumsalda oynayan çocuklar, sahile atılan seyyar sandalye ve masalarda yarlarında getirdikleri yiyecek ve içecekleri tüketenler, renkli görüntüler oluşturdu. Kimileri ise oltalarını denize atıp balık tutmaya çalışarak güneşli havanın tadını çıkardı. İskele üzerinde organizasyon yapıp, evlenme teklifi için kız arkadaşını beklerken bir genç ise çevredekilerin ilgi odağı oldu.

İki gün önce gece yaşanan sel felaketinin izleri sahil bandında ve ilçenin muhtelif yerlerinde hala görülürken vatandaşlar yazdan kalma bir gün yaşamanın keyfine vardı. Büfe, kafeterya ve balık ekmek dükkanları tezgahtan ve paket satış yaparak özellikle günü birlik Foça'ya gelen tatilcilerin ihtiyaçlarını karşıladı. Mutasyona uğramış kovid-19 virüsü gündemde yerini korurken, sahilde ve iskelelerde oturan bazı kişilerin zaman zaman maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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