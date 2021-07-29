Foça'da Fransız Sineması haftası!
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Foça'da Fransız Sineması haftası!

Foça'da Fransız Sineması haftası!
Bültenler - Haberler | Güncel

Institut Français Türkiye'nin Fransız Sinema Haftası 31 Temmuz - 3 Ağustos tarihlerinde Foça'da

Fransız Sinema Haftası kapsamında Foça'da 4 gün boyunca her akşam bir Türk yönetmen ya da yapımcı tarafından çekilen bir kısa metrajlı filmin ardından aynı temada ve Türkçe altyazılı bir Fransız filmini izleyebilecekler. İzleyiciler bu vesile ile bir sosyal komedi, bir drama, bir animasyon filmi, bir belgesel ve bir aile komedisini keşfetme sansı bulacak.

Institut Français Türkiye, Fransız Sinema Haftası adıyla başlatılan proje kapsamında Türkiye'de vizyona girmemiş Fransız yapımı 5 uzun metrajlı film ve Türk ya da ortak yapımı 5 kısa metraj film Ankara'dan başlayarak 20'den fazla şehirde gösterilecek.

Kaynak: Bültenler

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