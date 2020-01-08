Foça'da fırtına, tekneleri batırdı

08.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:00

İzmir'in Foça ilçesinde şiddetli esen fırtına hayatı olumsuz etkileyerek maddi zarara yol açtı.

İzmir Foça'da dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli fırtına ilçede yaşayanlara zor anlar yaşattı. Fırtına, maddi zararın meydana gelmesine de neden oldu. Şiddetli fırtına ağaçların devrilmesine yol açarken Foça açıklarında bulunan iki küçük tekne de battı. Hasar gören bazı tekneler fırtınayla birlikte sahile sürüklendi. Büyük Deniz mevkisinde balıkçı barınağı dışında kalan ve şamandıralara bağlı bulunan iki küçük tekne batarak kullanılamaz hale gelirken fırtınayla birlikte sahile vuran üç teknenin de hasar gördüğü öğrenildi. Körfez açıklarında avlanan büyük balıkçı tekneleri ise korunma amacıyla Foça Balıkçı Barınağına sığındı.

VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI

Şiddetli fırtına balıkçılara olduğu kadar ilçe içerisinde de hasarlara yol açtı. Fevzi Paşa Mahallesi'nde bir işletmenin 8 metre yüksekliğindeki direğe monteli reklam panosu kontrolsüz bir şekilde devrilince çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Yaşanan fırtınadan ötürü Foça Belediyesine ve İZSU'ya bağlı ekipler gerekli tedbirleri kısa sürede aldı. Yollara devrilen ağaçları ve ağaç dallarını kısa sürede temizleyen belediye ekipleri ulaşımın akmamasını sağladı. İZSU ekipleri ise fırtına ve yağmurdan dolayı kapanan bazı dere ağızları ve yağmur suyu kanallarının hızlıca açılmasını sağladı.

(İHA)

Kaynak: İHA