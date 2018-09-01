Foça'da Denize Akaryakıt Sızıntısı - Çevre Yönetimi Genel Müdürü Dökmeci (2)
İzmir'in Foça ilçesi Gencerli bölgesindeki akaryakıt sızıntısını temizleme çalışmaları, sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.
İzmir'in Foça ilçesi Gencerli bölgesindeki akaryakıt sızıntısını temizleme çalışmaları, sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin incelemede bulunduğu alanda, 60 kişilik ekip temizleme çalışmasına katıldı. İncelemelerde bulunan Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sebahattin Dökmeci gazetecilerin sorularını cevapladı.