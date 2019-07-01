Foça'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkusu

İZMİR'in Foça ilçesinde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yıl dönümü, törenle kutlandı. Kutlamalar, gün boyu çeşitli etkinliklerle sürdü.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalara Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Garnizon Komutanı ve Amfibi Görev Grup Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Foça Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu, sivil erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve denizcilerin katıldı. Foça Liman Başkan Vekili Yaşar Karabacak'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı okundu. Karabacak, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasında, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Toprakların ucu deniz olan bir ulusun sınırını halkın kudret ve yeteneğinin hududu çizer' sözünün bilinciyle, denizciliği büyük milli ülkümüz olarak düşünüyoruz. Bunu az zamanda başarmak için daha fazla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Ardından protokol üyeleri tekneyle açıldıkları denize şehitlerimiz anısına çelenk bıraktı.

Kutlamalar Küçükdeniz Limanı'nda gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek. Ayrıca etkinlikler kapsamında, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı'na bağlı TCSG-109 gemisi, 09.00-18.00 saatleri arasında Foça Balıkçı Barınağı'nda ziyarete açılacak.



Kaynak: DHA