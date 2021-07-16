FOÇA'DA DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ - 16 Temmuz 2021

FOÇA'DA DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile Foça'da etkinlikler düzenlendi.

FOÇA'DA DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile Foça'da etkinlikler düzenlendi.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, milli birlik ve beraberlik duygumuzun daim olmasını diliyorum. "dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine; Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Garnizon Komutanı Amfibi Görev Grup Komutanı Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, belediye meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve müdürleri, muhtarlar, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının ilçe başkanları ve üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Sabah saatlerinde Bağarası'ndaki şehitlik ziyaretinde, şehit kabrine karanfiller bırakılıp dualar okundu.

Saat 20. 00'de Reha Midilli Kültür Merkezinde başlayan anma töreni, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması, Kuran-ı Kerim Tilaveti ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Menek'in günün anlam ve önemini belirten konuşması ile başlayıp, sinevizyon gösterimleri ve şiirlerin okunması sonrasında Demokrasi Meydanındaki programla devam etti. Foça Belediyesi'nin lokma ikramı sırasında barkovizyon gösterimi yapıldı. Temsili Demokrasi nöbeti tutuldu, Foça Jandarma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Bandosu konser verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitap konuşması barkovizyon ile canlı yayınlandı. Hain darbe kalkışmasının ilk görüntülerinden oluşan video gösterildi.

Yanı sıra, Foça Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde her kategoride düzenlenen tenis turnuvasında dereceye girenlere 13 Temmuz Salı günü düzenlenen seremonide madalyaları verildi.

Kaynak: Habermetre