Foça'da Çanakkale Zaferi Anma Töreni 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı, tüm yurtta olduğu gibi Foça'da, koronavirüs tehdidi nedeni ile sade bir törenle anıldı.

Tören kapsamında, Foça Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtına; Foça Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı saygı çelenkleri konuldu. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; ''Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Şehitlerimizin kutsal emaneti güzel vatanımıza tüm gücümüzle sahip çıkacağız. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirip, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin hatıralarını ve Türkiye Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatacağız''dedi. Kaynak: Bültenler