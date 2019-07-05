Foça'da, botla denizde sürüklenen kaçak göçmenler kurtarıldı

İZMİR'in Foça ilçesinden, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen kaçak göçmenlerin bindiği lastik botun motoru arızalandı. Denizde sürüklenen bottaki 45 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik ekibi kurtardı.

Foça'dan bindikleri lastik botla yasa dışı yollardan Midilli Adası'na gitmek için dün denize açılan, 34'ü Afganistan, 11'i Suriye uyruklu olmak üzere toplam 45 kaçak göçmen, motor arızası yüzünden denizde sürüklenmeye başladı. Kaçakların yardım talebinde bulunması üzerine Sahil Güvenlik ekibi, bölgeye hareket etti. Aslan Burnu önlerinde, saat 05.00 sıralarında tespit edilen lastik bottaki 10'u erkek, 8'i kadın, 27'si çocuk 45 kişi kurtarıldı. Sahil Güvenlik botuna alınan göçmenler, kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Kaynak: DHA