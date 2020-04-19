Foça'da Belediye Başkanı Gürbüz'den motosikletli denetim İZMİR'in Foça ilçesinde, koranvirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde sessizlik hakim. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ve ekibi de motosikletlerle mahalleleri dolaşarak denetimler yaptı.

İZMİR'in Foça ilçesinde, koranvirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde sessizlik hakim. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ve ekibi de motosikletlerle mahalleleri dolaşarak denetimler yaptı.

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında Foçalılar, evlerinde kaldı. Sessizliğe bürünen sokaklar; temizlik ve dezenfekte çalışmasını sürdüren belediye ekipleri, ekmek ve su dağıtımı yapanlar ve emniyet görevlileri ile sokak hayvanlarını izin alarak besleyen bazı hayvanseverlere kaldı.

BAŞKAN GÜRBÜZ VE BELEDİYE ÇALISANLARINDAN MOTOSİKLETLİ DENETİMFoça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz ve ekibi de motosikletlerle mahalleleri dolaşarak mağduriyet yaşanmaması için ihtiyaçları yerinde tespit etmeye ve anında gidermeye çalıştı. Kısıtlama süresince kendilerinin sokakta olduklarını olası mağduriyetlere mahal vermemeye çalıştıklarını belirten Başkan Gürbüz, "Biz ihtiyaçlar için sokakta gezmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın istek ve taleplerine müdahale etmeye çalışıyoruz. Herkesin söylediği gibi biz de evde kalınmasını rica ediyoruz. Kendinize iyi bakın Evde kalın. Sağlıklı kalın" dedi.'DEZENFEKTE EDİLMİŞ TEMİZ KENT İÇİN DIŞARDAYIZ'Belediyenin temizlik görevlisi Sertab Beytorun da vatandaşlara, "Siz evde kalın. Biz şehirlerimizi temiz tutmaya devam edeceğiz" diye seslenirken, cadde ve meydanlardaki banklar ile, bankamatikleri dezenfekte eden görevliler de "Yeter ki vatandaşımız evde kalsın. Biz dezenfekte işlemlerini itinayla sürdürüyoruz" dedi.'SOKAK HAYVANLARINI UNUTMAMALIYIZ'İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden özel izin alarak evinin önüne çıktığını ve 2 günlük kısıtlama süresince sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için onlarla ilgilendiğini belirten 70 yaşındaki Lerzan Engin ise koronavirüslü günlerin hayvanlar içinde zor geçtiğini söyledi. Tüm Foçalılar'ın olduğu gibi hayvanların da kendisini tanıdığını ifade eden Engin, "Çoğunu ellerimle beslerim. Eşim askerdi. Emekli oldu. Foça'nın yerlisiyim. 16 yıldır kedilerle köpeklerle iç içeyim. Karıncayı bile incitmem. Kimseden yardım almam. Kendi paramla onlara bakarım. İki gün sokağa çıkılmayacak. Ama onlar da can. Onlar da bizden bekliyorlar. Kaplara su koyuyorum, Yiyecek koyuyorum. Aç susuz kalmalarına dayanamam. Onlarsız katiyyen yapamam. Ne olursa olsun onlara gözüm gibi bakarım" diye konuştu.

Kaynak: DHA