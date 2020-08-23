Foça'da batan tekne 33 metre derinlikte bulundu
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Foça'da batan tekne 33 metre derinlikte bulundu

İzmir'in Foça ilçesinde batması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 1 çocuğun da kaybolduğu "Egemm" isimli tekne, arama kurtarma çalışmalarının 21. gününde 33 metre derinlikte bulundu.

Foça'da batan tekne 33 metre derinlikte bulundu
23.08.2020 14:03 | Son Güncelleme: 23.08.2020 14:03

İzmir'in Foça ilçesinde batması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 1 çocuğun da kaybolduğu "Egemm" isimli tekne, arama kurtarma çalışmalarının 21. gününde 33 metre derinlikte bulundu.

Foça Hayırsız Ada açıklarında 2 Ağustos'ta batan teknenin bulunması için ilk günden itibaren çalışmalarını yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İzmir Deniz Polisi ekipleri, suyun dalgalı ve bulanık olması nedeniyle büyük zorluklara rağmen çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından getirilen su altı tespit cihazıyla bugün sabah saatlerinde yeniden arama çalışmalarına başladı. Teknenin battığı bölgeyi tarayan cihaz, Hayırsız Ada ile plajın ortasında 33 metre derinlikte tekneyi buldu. Denizden çıkarılan tekne, Foça Balıkçı Barınağı'na çekildi.

Ekipler, teknede inceleme yapacak.

Öte yandan, teknenin batması sonucu kaybolan 9 yaşındaki Sarp Göksoy'u arama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Olay

İzmir'in Foça ilçesinde 2 Ağustos'ta, tur yaptırılan 5 metrelik teknenin Hayırsız Ada açıklarında alabora olması sonucu Şennur Avcı (41) ile Şermin Özerman (38), çocukları Çınar Ege Göksoy (8) ve Elif Naz Özerman (16) ölmüş, Sarp Göksoy kaybolmuştu.

Gözaltına alınan kaptan Adem Demir tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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