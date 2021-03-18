Foça'da balıkçılardan kaçak avlananlara tepki: 'Balıklar büyümeden yakalanıyor'
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Foça'da balıkçılardan kaçak avlananlara tepki: 'Balıklar büyümeden yakalanıyor'

18.03.2021 10:34 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:45
Foça'da balıkçılardan kaçak avlananlara tepki: 'Balıklar büyümeden yakalanıyor'

İZMİR'in Foça ilçesindeki balıkçılar, kaçak avlanmanın önlenmesini istiyor.

İZMİR'in Foça ilçesindeki balıkçılar, kaçak avlanmanın önlenmesini istiyor. Kaçak avlanmadan balıkçılığın olumsuz etkilendiğini söyleyen Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ceyhan Çetin, "Balıklar büyümeden yakalanıyor. Yasa dışı avlananlar, balık yumurtalarının bulunduğu sahaları bozuyor" dedi.

Balıkçılığın önemli adreslerinden Foça'da günlük tutulan balıklar halde tüketiciye ulaşıyor. Ancak balıkçılar, kaçak avlanma nedeniyle balık popülasyonunun azaldığını ve sorunun kanayan bir yaraya dönüştüğünü belirttiler. Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ceyhan Çetin, yasal olmayan yollardan avlananlara yönelik mücadele başlattıklarını ifade etti. Çetin, "Kaçak avcılık, kanayan bir yaramız. Kooperatif olarak  mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu konuda yetkililerin de denetimleri sürüyor. Yasa dışı balıkçılık yapanların sayesinde balık yumurtalarının bulunduğu sahalar, bozuluyor. Balıklar büyüyemiyor" dedi. 

'12 AY FOÇA'DA BALIKÇILIK YAPILIYOR'

 Foça'da 12 ay boyunca balıkçılık yapılabildiğini kaydeden Çetin, "Endüstriyel gemilerimiz 15 Nisan ile 1 Eylül arasında çalışır. Endüstriyel gemiler ile trol ve gırgır teknelerimizin yasağı yaklaştı. Yasak sonrasında kıyı balıkçılarımız 12 ay boyunca avlanmaya devam eder. Foça'da ülkemizin sularında bulunan bütün balık popülasyonu yaşar. Balıklarımız, lezzet ve dayanıklılık bakımından marka olma yolunda ilerliyor. Daha çok barbun, karides, mercan, levrek konusunda öne çıktı. Belediyemizin tanzim satış yeri mevcut. Bizde iki günlük balık bulunmaz, her sabah mezattan taze balık gelir" diye konuştu.

Foça'da her sezon balığın bulunduğunu söyleyen balıkçılar da kaçak avcılığın önüne geçilmesini istedi. Balıkçı Toygar Dikçioğlu, "Kaçak balıkçılık yüzünden balığımızın kökü kuruyor. Denetimlerle kaçak avlanmaya fırsat vermemeye çalışıyorlar. Kaçak avlanmayla yavru balıkları da topluyorlar. Balıklar büyüyemiyor ve ölüyor. Buna rağmen balığımız bol. Yetmediği yerde İzmir Balık  Hali'nden takviye alıyoruz. Şu an levrek, barbun, çipura, lidaki gibi çeşitlerimiz var. Fiyatlar avlanma yasağından dolayı biraz yüksek" dedi.

Menderes Gül de "Havalar güzel olduğu sürece balık bol. Fiyatlar da oldukça uygun. Her gün taze balık geliyor. Kaçak avlanan yakalanır ve cezasını alır. Cezaların ağır olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Foça'da balıkçılardan kaçak avlananlara tepki: 'Balıklar büyümeden yakalanıyor'
Foça'da balıkçılardan kaçak avlananlara tepki: 'Balıklar büyümeden yakalanıyor'
Foça'da balıkçılardan kaçak avlananlara tepki: 'Balıklar büyümeden yakalanıyor'
Foça'da balıkçılardan kaçak avlananlara tepki: 'Balıklar büyümeden yakalanıyor'
Foça'da balıkçılardan kaçak avlananlara tepki: 'Balıklar büyümeden yakalanıyor'
Foça'da balıkçılardan kaçak avlananlara tepki: 'Balıklar büyümeden yakalanıyor'
Foça'da balıkçılardan kaçak avlananlara tepki: 'Balıklar büyümeden yakalanıyor'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande NAYMAN

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