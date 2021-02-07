Foça'da balıkçı barınağında erkek cesedi bulundu (2)
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Foça'da balıkçı barınağında erkek cesedi bulundu (2)

07.02.2021 17:43 | Son Güncelleme: 07.02.2021 17:49
Foça'da balıkçı barınağında erkek cesedi bulundu (2)

KİMLİĞİ BELL OLDUİzmir'in Foça ilçesinde, balıkçı barınağında bulunan erkek cesedinin Adem Akar'a (48) ait olduğu belirlendi.

KİMLİĞİ BELL OLDU

İzmir'in Foça ilçesinde, balıkçı barınağında bulunan erkek cesedinin Adem Akar'a (48) ait olduğu belirlendi. Erzurum'un Hınıs ilçesi nüfusuna kayıtlı Akar'ın Çiğli ilçesinde restoran işlettiği, Foça Büyükdeniz Sahili'ndeki bir iskelede motor yatı olduğu ve zaman zaman buradan denize açıldığı öğrenildi.Foça Devlet Hastanesi morgundaki cesedi, yakınları tarafından teşhis edilen Akar'ın kesin ölüm nedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsiyle belirlenecek.

HABER: Seyfi GÜL, İZMİR


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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