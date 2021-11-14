SPOR Foça'da Atatürk Kupası Yelken Yarışları başladı

İZMİR (DHA) - Foça'da Atatürk Kupası Yelken Yarışları başladı

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Seyfi GÜL/ FOÇA, (DHA) -

TÜRKİYE Yelken Federasyonu Atatürk Kupası Yelken Yarışları, İzmir Foça'da başladı. 13-16 Kasım tarihlerinde yapılacak yarışlara Türkiye'nin değişik bölgelerinden 16 takım ve 7-17 yaş aralığında 160 sporcu katılıyor. Optimist ve laser sınıflarında gerçekleştirilecek yarışlar için ilk start verilirken, Karakum Plajı'ndan başlayarak Foça Liman bölgesine açılan yelkenler seyrine doyulmaz görüntüler yarattı. Yarışlar 16 Kasım Salı günü saat 17.00'de yapılacak ödül töreni ile tamamlanacak.