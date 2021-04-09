Foça'da askeri eğitim uçağı düştü

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İzmir'de askeri eğitim uçağı düştü! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Foça'da askeri eğitim uçağı düştü MSB: "İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı.

Foça'da askeri eğitim uçağı düştü

İZMİR - MSB: "İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı