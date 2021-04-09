Son Dakika | İZMİR FOÇA'DA ASKERİ EĞİTİM UÇAĞI, DENİZE DÜŞTÜ; 2 PİLOT SAĞ KURTARILDI
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Son Dakika | İZMİR FOÇA'DA ASKERİ EĞİTİM UÇAĞI, DENİZE DÜŞTÜ; 2 PİLOT SAĞ KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son Dakika | İZMİR FOÇA'DA ASKERİ EĞİTİM UÇAĞI, DENİZE DÜŞTÜ; 2 PİLOT SAĞ KURTARILDI

Bir son dakika haberine göre Foça'da motor arızası sebebiyle düşen KT-1 eğitim uçağının pilotlarını denizden alarak sahile ulaştıran balıkçı Latif Beytorun, o anları anlattı.

Foça'da motor arızası sebebiyle düşen KT-1 eğitim uçağının pilotlarını denizden alarak sahile ulaştıran balıkçı Latif Beytorun, o anları anlattı. Uçağın üzerine düşeceğini sandığını belirten Beytorun, pilotlardan birinin kendisini fırlattığını, diğerinin ise bulunduğu yere çok yakın bir noktada denize düşen uçağın içinde olduğunu belirtti. Beytorun, "Saat 11.00 gibi balıkçılık yaptığım yere gittim. Önce uçaktan bir ses geldi. Baktığımda bir paraşütün uçtuğunu gördüm. Uçağın üzerinden koltuk gibi bir şey uçuyordu. Sonra paraşütü açıldı. Uçak üstümüze doğru gelirken son anda kırdı. Kırmasa üzerimize düşecekti. Arkadaşımı alıp uçağa yardıma gittik. Bu sırada 158'i arayarak yardım istedim. Uçağın içinde bir pilot vardı. Arkadaşımla uçağın içine girerek onu çıkardık. İkinci pilotun yanında giderken Sahil Güvenlik botu geldi. O da bize yardımcı oldu ve iki pilotu sahile çıkardık. Çok şükür ikisi de iyi" dedi. Beytorun, daha önce bir tesisin güvenlik botunda kurtarma personeli olarak çalıştığını da sözlerine ekledi.

Son Dakika | İZMİR FOÇA'DA ASKERİ EĞİTİM UÇAĞI, DENİZE DÜŞTÜ; 2 PİLOT SAĞ KURTARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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