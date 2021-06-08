Foça'da 5 kişinin öldüğü tekne kazasıyla ilgili davada kaptana 13 yıl 4 ay hapis cezası
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Foça'da 5 kişinin öldüğü tekne kazasıyla ilgili davada kaptana 13 yıl 4 ay hapis cezası

Foça'da 5 kişinin öldüğü tekne kazasıyla ilgili davada kaptana 13 yıl 4 ay hapis cezası
Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel

İzmir'in Foça ilçesinde 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan tekne kazasıyla ilgili davada yargılanan kaptan, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'in Foça ilçesinde 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan tekne kazasıyla ilgili davada yargılanan kaptan, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan kaptan A.D. katılmazken, müştekiler Kardelen Coşkun ve Erdal Göksoy ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık A.D'in avukatı Mustafa Onur Metin, beraat istediklerini belirterek, "Müvekkilimiz olsa olsa kapasitesinden fazla yolcu alması nedeniyle sorumlu tutulabilir. Bilinçli taksir koşulları oluşmamıştır." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık A.D'nin "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 13 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına, kaptanlık ehliyetine 2 yıl el konulmasına ve kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle sanık hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

Olay

İzmir'in Foça ilçesinde 2 Ağustos 2020'de 5 metrelik teknenin Hayırsız Ada açıklarında alabora olması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi ölmüş, cesetlerden biri 23 günlük çalışma sonucu çıkarılabilmişti.

Kaçmasının ardından bir gün sonra yakalanarak tutuklanan kaptan A.D, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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