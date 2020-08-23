Foça'da 4 kişiye mezar olan tekne bulundu
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Foça'da 4 kişiye mezar olan tekne bulundu

Foça'da 4 kişiye mezar olan tekne bulundu İzmir'in Foça ilçesinde Kurban Bayramının 3. günü meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği tekne faciasında denize batan 'Egem' isimli teknei 33 metre derinlikte bulundu.

23.08.2020 15:38 | Son Güncelleme: 23.08.2020 16:03

Foça'da 4 kişiye mezar olan tekne bulundu

İZMİR - İzmir'in Foça ilçesinde Kurban Bayramının 3. günü meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği tekne faciasında denize batan 'Egem' isimli teknei 33 metre derinlikte bulundu. Faciada kaybolan 9 yaşındaki Sarp Göksoy'u arama çalışmaları devam ederken, ekipleri teknenin bulunduğu alanda çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kurban Bayramı'nın 3. günü (2 Ağustos Pazar) Foça ilçesinde Kumburnu'ndan üzerinde 10 kişiyle beraber denize açılan 'Egem' isimli tekne, sert rüzgarın da etkisiyle Atatürk Adası yakınlarında alabora olarak batmıştı. Yaşanan faciayı görenler Sahil Güvenlik Ekipleri'ne haber vermiş ve teknede bulunanlardan Kaan Niyazi Özerman ile Kardelen Coşkun (17), Sude Naz Solak ve Mustafa Güzel'i yaralı olarak kurtarmıştı. Tekne sahibi Adem D. ise kendi imkanlarıyla karaya çıkarak kayıplara karışmış ancak sonrasında yakalanarak tutuklanmıştı. Faciada Şennur Avcı ile Sermin Özerman (38), kızı Elif Naz Özerman ve oğlu Çınar Ege Göksoy'un cesetlerine ulaşılmıştı. Faciada ölenler toprağa verilirken kaybolan 9 yaşındaki Sarp Göksoy için de arama-kurtarma çalışmadı başlatılmıştı. Facianın yaşandığı bölgede çalışmalarını aralıksız sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi dalgıçları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama-Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürlüğü Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri ise gündüz saatlerinde su altında arama yaparak, çalışmalara destek vermeye başlamıştı. Teknenin battığı bölgede dalgıçlar 35 metre derinliğe inerek kayıp çocuk Sarp Göksoy'u ararken, aramalarda su altı görüntüleme sistemi kullanılmıştı. Aramaların başlamasında 14 gün geçmesine rağmen Sarp Göksoy'a ulaşamayan ekipler, çalışmalarına 3 gün ara vermişti. 18 Ağustos günü yeniden başlatılan ve sonar cihazı ile aramalarda facianın yaşandığı 'Egem' teknesine ulaşıldı. 33 metre derinlikte Atatürk Adası'nın doğusunda Foça sahiline yakın bulunan tekne, daha sonrasında balıkçık barınağına çekildi. Öte yandan arama-kurtarma ekipleri, kayıp çocuk Sarp Göksoy'u aramaya devam ediyor.

Foça'da 4 kişiye mezar olan tekne bulundu

Kaynak: İHA

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