FOÇA'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUSU - 31 Ağustos 2021

FOÇA'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUSUFoça Belediyesinin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları büyük coşkuya sahne oldu.

FOÇA'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUSU

Foça Belediyesinin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları büyük coşkuya sahne oldu.

Fener Alayına katılan yüzlerce vatandaş, Foça Jandarma Komando Okulu Bandosu'nun marşları eşliğinde geceyi aydınlatan meşalelerle 25 metrelik Türk Bayrağı ve Atatürk posteriyle birlikte yürüdü.

Demokrasi Meydanında halk oyunları gösterisinde Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, zeybek oynadı.

Konser öncesinde kutlama etkinliğine katılan vatandaşların Zafer Bayramı'nı kutlayan Başkan Fatih Gürbüz; "Herkese iyi akşamlar diliyorum. Zor günler geçiriyoruz. Ama umut hiçbir zaman yitirilmiyor, umut bizlerde. Her şey çok güzel olacak ve güzel günler yakında. İyi eğlenceler, keyifli saatler. Sizleri seviyorum, kendinize iyi bakın Foça. "dedi.

Positive Live Project'in verdiği konser, bayram kutlamasına büyük enerji kattı. Demokrasi Meydanını dolduran müzikseverler, Positive Live Project'in şarkılarına büyük mutlulukla katılıp dans ettiler.

Kaynak: Habermetre