FOÇA'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUSU - 31 Ağustos 2021
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FOÇA'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUSU - 31 Ağustos 2021

FOÇA'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUSU - 31 Ağustos 2021
Habermetre - Haberler | Toplum

FOÇA'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUSUFoça Belediyesinin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları büyük coşkuya sahne oldu.

FOÇA'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUSU

Foça Belediyesinin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları büyük coşkuya sahne oldu.

Fener Alayına katılan yüzlerce vatandaş, Foça Jandarma Komando Okulu Bandosu'nun marşları eşliğinde geceyi aydınlatan meşalelerle 25 metrelik Türk Bayrağı ve Atatürk posteriyle birlikte yürüdü.

Demokrasi Meydanında halk oyunları gösterisinde Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, zeybek oynadı.

Konser öncesinde kutlama etkinliğine katılan vatandaşların Zafer Bayramı'nı kutlayan Başkan Fatih Gürbüz; "Herkese iyi akşamlar diliyorum. Zor günler geçiriyoruz. Ama umut hiçbir zaman yitirilmiyor, umut bizlerde. Her şey çok güzel olacak ve güzel günler yakında. İyi eğlenceler, keyifli saatler. Sizleri seviyorum, kendinize iyi bakın Foça. "dedi.

Positive Live Project'in verdiği konser, bayram kutlamasına büyük enerji kattı. Demokrasi Meydanını dolduran müzikseverler, Positive Live Project'in şarkılarına büyük mutlulukla katılıp dans ettiler.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Hamid Karzai Emine Erdoğan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Demet Şener Demet Akalın Gülben Ergen Seren Serengil
Spor Muslera Burak Elmas Ünal Karaman Enner Valencia Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
FOÇA'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUSU - 31 Ağustos 2021 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 19:39:52. #1.14#

title