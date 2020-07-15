Foça'da 2 hektar makilik alan yandı İZMİR'in Foça ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın itfaiyenin 1 saatlik çabasıyla zeytinlik alana sıçramadan kontrol altına alındı.

İZMİR'in Foça ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın itfaiyenin 1 saatlik çabasıyla zeytinlik alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar makilik alan yandı.

Foça'yı İzmir'e bağlayan karayolunun 'askeri yol' olarak bilinen bölümünde makilik alanda bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Foça Deniz Üs Komutanlığı karşısındaki alandaki yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Foça İtfaiye grubu ekipleri 2 helikopter, arazözler ve iş makinaları ile müdahale etti. 1 saatlik çalışmanın sonunda alevler, yakındaki zeytinlik alana sıçramadan kontrol altına alındı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, 2 hektar makilik alan küle döndü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA