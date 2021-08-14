FOÇA ÇANAK KOYU'NDA ÇEVRE TEMİZLİĞİ - 14 Ağustos 2021

FOÇA ÇANAK KOYU'NDA ÇEVRE TEMİZLİĞİMaxion İnci Jant Grubu'nun Gönülden İşler Ekibi, Foça Çanak Koyu'nda çevre temizlik çalışması yaptı.

FOÇA ÇANAK KOYU'NDA ÇEVRE TEMİZLİĞİ

Maxion İnci Jant Grubu'nun Gönülden İşler Ekibi, Foça Çanak Koyu'nda çevre temizlik çalışması yaptı.

Gönülden İşler Ekibi, Foça Belediyesi çevre temizlik ekibi ile birlikte çevreye atılan cam ve şişe, kağıt, plastik ve benzeri atıkları topladı.

Çevreyi kirleten ve çöp kovası yerine yerlere atılan çöpleri topladıklarını belirten Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Gönülden İşler Ekibine teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre