FOÇA BELEDİYESİNDEN AŞURE İKRAMI - 21 Ağustos 2021
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FOÇA BELEDİYESİNDEN AŞURE İKRAMI - 21 Ağustos 2021

FOÇA BELEDİYESİNDEN AŞURE İKRAMI - 21 Ağustos 2021
Habermetre - Haberler | Toplum

FOÇA BELEDİYESİNDEN AŞURE İKRAMIFoça Belediyesi tarafından Muharrem Ayı dolayısıyla Foça Demokrasi Meydanı, Yeni Foça Belediye Meydanı ve Bağarası Meydanında vatandaşlara aşure ikramı gerçekleştirildi.

FOÇA BELEDİYESİNDEN AŞURE İKRAMI

Foça Belediyesi tarafından Muharrem Ayı dolayısıyla Foça Demokrasi Meydanı, Yeni Foça Belediye Meydanı ve Bağarası Meydanında vatandaşlara aşure ikramı gerçekleştirildi.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, "Muharrem Ayında dayanışmanın, beraberliğin ifadesi, bolluğun bereketin simgesi aşuremizi paylaştık. Allah kabul etsin. " dedi.

Foça Belediye Meclis Üyesi Kenan Düzgün ve Tuncay Şentürk, Alevi Kültür Dernekleri Foça Bağarası Şube Başkanı Binali Odabaş'ın da katıldığı Aşure ikramı için vatandaşlar, Foça Belediyesi'ne ve Başkan Fatih Gürbüz'e teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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FOÇA BELEDİYESİNDEN AŞURE İKRAMI - 21 Ağustos 2021 - Haberler
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