Foça Belediyesi Sporcusu, Engelli Boccia'da Türkiye Şampiyonu Oldu

BC5 kategorisinde birinci olan Ayşegül Güney, Türkiye Sampiyonu oldu. Ayrıca, BC3 katagorisinde İsmail Dalmış Türkiye dördüncüsü oldu.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Türkiye Sampiyonu Ayşegül Güney'i ve Türkiye dördüncüsü İsmail Dalmış'ı başarıları dolayısıyla tebrik etti. Başkan Demirağ, ''Engelli Boccia Takımımız, bu kez Samsun ilimizde çok başarılı olarak bizleri mutlu etti. Kıymetli Antrenörümüz Şebnem Sezer'i ve tüm sporcularımızı gönülden kutluyorum. Spora olan desteğimiz sürecektir'' dedi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu 2018 Faaliyet programında yer alan Bedensel Engelliler Boccia Türkiye Şampiyonası, Samsun'un ev sahipliğinde yapıldı.

Foça Belediyesi Engelli Boccia Takımı, 1-4 Mayıs 2018 tarihlerinde, 19 ilden toplam 82 sporcunun yarıştığı şampiyona, Tekkeköy Yaşardoğu Spor Salonu'nda yapıldı. Foça Belediyesi Engelli Boccia Takımı şampiyonaya 5 sporcuyla katıldı.