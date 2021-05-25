Foça Belediyesi'nden HES kodlu anahtarlık hediyesi…

Foça Belediyesi, pandemi nedeniyle yaşanan kontrollü sosyal hayat süreci içinde kullanımı için vatandaşlara HES kodlu anahtarlıklar hediye etti.

Kurumlarla veya kişilerle, ulaşım, ziyaret ve benzeri işlemlerde istenen HES kodunu üzerinde taşıyan anahtarlıkların dağıtımı vatandaşları çok memnun etti.

Anahtarlıkların kod bildirimini çok daha pratik hale getirdiğini belirten Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; ''Bugün Demokrasi Meydanında başladığımız HES kodlu anahtarlıkların dağıtımına ilçemiz genelinde devam edeceğiz.''dedi.

Kaynak: Bültenler