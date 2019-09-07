Foça Belediyesi, dün açılan Uluslararası İzmir Fuarı'na büyük renk katıyor

07.09.2019 10:44

Foça Belediyesi, özenle hazırladığı fuar standında Foça'nın turistik zenginliklerini tanıtıyor.

Bu yıl 88.'si düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı, 6-15 Eylül tarihlerinde Kültürpark'ta düzenleniyor. Foça Belediyesi, kentin doğal güzelliklerini, tarihi zenginliklerini ve yöresel lezzetlerini, fuar ziyaretçilerine ve turizm profesyonellerine etkin biçimde aktarıyor.

Başkan Fatih Gürbüz; ''Foça'mız, ülkemizin değişik illeri ve çevre ilçelerden gelen misafirlerimizin çok sevdiği, tatil için tercih ettiği kentlerin başında geliyor. Amacımız, bu ilgiyi canlı tutmanın yanında, özellikle yurt dışından gelen turistlerin ve turizm yatırımcıların ilgisini Foça'ya çekmek. Çünkü Foça, antik geçmişi ve mitolojiye de konu olmuş benzersiz doğal güzellikleriyle ilgi görmeyi gerçekten hak ediyor. Kentimizi her yönüyle geliştirmek, kentimizde yaşayan insanlarımıza, turizmcilerimize ve misafirlerimize maksimum fayda sağlayıp, güzellikler sunmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. İzmir Enternasyonal Fuarında bize destek veren, Foça Turizmciler, Yatırımcılar ve Esnaf Derneği Başkanı Sayın Umut Tutar'a ve Foça Turizm Danışma Şube Müdürümüz Sayın Samir Büyükkaya'ya çok teşekkür ediyorum. Sizleri, Foça Belediyesi standımıza davet ediyorum.''dedi.

Foça Belediyesi, 88. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın 3. hol 3004 numaralı standında yer alıyor.

Kaynak: Bültenler