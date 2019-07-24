Foça belediyesi çiftçinin yanında

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü ve Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliği ile düzenlenen ''İstiridye Mantarı Üretimi'' eğitimine, Foça Belediyesi destek verecek. 52 üreticinin katıldığı eğitim 180 saat sürecek.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Bağarası'nda yapılan toplantıda, Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Nurgül Uçar, 2. Başkanı Ercan Yüksektepe ve üreticilerden gelen istek ve önerileri değerlendirdi.

Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Foça Belediyesi'nin; Tıbbi Bitki ve Mantar Yetiştiriciliği ve Kırsal Turizm konularında önemli mesafeler kaydetmek isteyen Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne destek vereceklerini belirtti.

Başkan Gürbüz; ''Bölgemizde tarımsal üretime katkı sağlamak istiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifimizle birlikte; yerel üreticimize, kadınlarımıza fayda sağlayacak ve bir çok bölgeye örnek oluşturacak projeleri elbirliği ile uygulamaya geçireceğiz''dedi.

Kaynak: Bültenler