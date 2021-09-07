Foça açıklarında 74 kaçak göçmen kurtarıldı
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Foça açıklarında 74 kaçak göçmen kurtarıldı

Foça açıklarında 74 kaçak göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

İZMİR'in Foça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 74 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

İZMİR'in Foça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 74 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 3 Eylül saat 18.10'da Foça ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 3 can salı içerisindeki toplam 74 kaçak göçmeni kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık

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