Fnss Zırhlı Araçta Gaza Basacak (2)

GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'nin ilk özel sektör savunma sanayisi kuruluşu ve önde gelen kara aracı üreticilerinden olan, geçen sürede uluslararası bir oyuncu haline gelen FNSS, 2018'e iddialı hedeflerle giriyor.



Bu yıl ürün portföyüne yeni ürünler katan ve imzaladığı sözleşmelerle savunma sanayisinde yeni sorumluluklar üstelenen FNSS, düzenlediği yıl sonu etkinliğinde 20 ve 25. yılını geriden bırakan çalışanlarına "kıdem ödüllerini" takdim etti.



FNSS Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi Nail Kurt da çeyrek asrın üzerindeki kıdemiyle ödüllendirilen çalışanlar arasında yer aldı.



Kurt, 1987 yılında Nurol Holding'te savunma grubunda çalışırken FNSS'in kurulmasıyla 1991'de Zırhlı Muharebe Programı Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. FNSS'te çeşitli kademelerde görev alan Kurt, 2008'den bu yana Genel Müdürlük ve Üst Yöneticilik görevlerini yürütüyor.



Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 yılı aşan çalışma yaşamında çoğu tatlı birçok anı biriktirdiğini, şirketin geldiği noktanın da bunun göstergesi olduğu söyledi.



Geçen süre içinde çok şey öğrendiklerini, deneyim biriktirdiklerini vurgulayan Kurt, FNSS'in, Türk savunma sanayisinin 1980'lerin sonundan itibaren Savunma Sanayii Müsteşarlığının (SSM) kurulmasıyla başlattığı hamlenin çok önemli bir parçasını oluşturduğunu ifade etti.



SSM ile sektör açısından ilkler barındıran sözleşmeyi Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanması için "zırhlı muharebe araçları"nın (ZMA) üretimine yönelik olarak yaptıklarını anımsatan Kurt, "Geçen sürede hep birlikte büyüdük. İlk ZMA dairesinde çalışan bütün arkadaşlar şu anda devlette çok önemli yerlerde. Birisi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Faruk Özlü, uzun yıllar beraber projenin içinde çalıştık. Bu projede görev alan birçok arkadaşımız SSM ve devletin çeşitli kademelerinde önemli yerlere geldiler." dedi.



"10 yılda ciroda 10 kat artış"



Kurt, geçen sürede FNSS'in de büyük bir devinim geçirdiğini dile getirdi.



FNSS'in ilk 10 yılının, 1990-2000 yılları arasının lisanslı üretim ve öğrenme süreci olarak geçtiğini anlatan Kurt, bu dönemin üretim, zırh teknolojileri, kaynak, sistem entegrasyonu konularında lisanslı bir ürün üzerinde öğrenme şeklinde değerlendirildiğini söyledi. Kurt, şöyle konuştu:



"2000'den itibaren kendi özgün ürünlerimizi yavaş yavaş tasarlamaya başladık. 1990'ların sonundaki ihracat başarımızın tesadüf olmadığını gösterecek şekilde peş peşe önemli ihracat projeleri aldık. Özgün ürün, ihracat çalışmaları 2005 ve sonrasında kendisini iyice gösterdi. Özellikle son 10 yılda cirodaki 10 kat artışı buna bağlayabilirim.



Çok sayıda özgün ürünümüz, silahlı kuvvetlerin kullanımında olan en az 3-4 ürünümüz var. Endonezya, Umman, Suudi Arabistan'da toplamı 2-2,5 milyar doları geçen ihracat başarılarımız mevcut. Bunların tesadüf olması söz konusu değil. Kurumsal bir yapının çok büyük etkisi var. Çok büyük bir şirket ya da holding değiliz ama butik anlamda çok önemli özelliklerimiz olduğunu düşünüyorum. Bunun kurumsal bir yapıyla desteklenmesi de kaçınılmazdı."



"Büyüme devam edecek"



FNSS'in 2018 yılına yönelik beklenti ve hedeflerine ilişkin de bilgiler veren Nail Kurt, şunları kaydetti:



"2018'de, devam eden sözleşmelerin, projelerin layıkıyla yerine getirilmesi, müşterilerin bu konudaki memnuniyeti önceliklerimiz olacak. Tabii ki iş planlarımız dahilinde ve stratejik planımızın yansıması olarak 2018'e düşen yeni projeler var. Onların da alınması ve portföye katılması için var gücümüzle çalışacağız. Büyüme devam ediyor. 2018'de ciddi anlamda bir ciro büyümesi yaşayacağız."