Fnatic vs Team Liquid Shift Bas içeriği paylaşıldı!
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Fnatic vs Team Liquid Shift Bas içeriği paylaşıldı!

Fnatic vs Team Liquid Shift Bas içeriği paylaşıldı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Videoda çok enteresan konuşmalara yer verilmiş.

VALORANT Champions Tour EMEA Playoff Finali videosu Fnatic vs Team Liquid Shift Bas içeriği paylaşıldı. Videoda final maçı öncesi ve maç süresince gerçekleşen konuşmalara yer verilmiş.

Konuşmalara kısaca göz attığımızda iki takımın da oyuna etkili ve biraz da eğlenceli bir konuşmayla giriş yaptığını görüyoruz. Clutch anlarında ve önemli pozisyonlarda kazanan takımın çok iyi reaksiyon verdiğini ve takımını da ateşlediğini gözlemiyoruz. Serinin sonunda ise Team Liquid etkili bir oyunla Fnatic'i oyun dışı bırakıyor ve Playoff finallerinden çıkmayı başardı. Böylelikle organizasyon İzlanda'da gerçekleşecek olan büyük finallerde mücadele edecek.

Videonun tamamına hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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