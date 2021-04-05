Fnatic Valorant takımından bir yedek haberi daha geldi

Muhammad "Moe40" Hariff (Moe40) Fnatic (FNATIC) aktif Valorant kadrosundan çıkarıldı ve yedeğe çekildi!

Fnatic Valorant kadrosundan ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde Valorant takımı oyuncusu aktif kadrodan çıkarılmıştı. Takımın kötü gidişatına son vermek adına gelen bu hamleden sonra ikinci bir oyuncunun kadro dışı kaldığı duyuruldu. Valorant takımı oyuncusu yedeğe çekildi.

Oyuncunun kadrodan çıkarılma haberi Moe40'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuruldu. Moe40 yaptığı paylaşımda aktif kadrodan çıkarıldığını ve yedeğe çekildiğini söyledi. Gelebilecek teklifleri değerlendirmeye izni olduğunu belirten oyuncu oldukça motive olduğunu ve üst seviyede performans göstereceğine inandığını sözlerine ekledi.

Fnatic Valorant takımından beklenmeyen sonuçların gelmesi kadroda değişikliğe gidileceği sinyallerini veriyordu. tsack'ın yedeğe çekilmesiyle başlayan kadro düzenlemesi Moe40'ın kadro dışı kalmasıyla devam ediyor. Fnatic takım direktörünün sosyal medya üzerinden verdiği mesajlara bakılırsa kadroda daha fazla değişiklik yapılacak gibi duruyor.

Güncel Fnatic Valorant Kadrosu

Jake 'Boaster' Howlett

James 'Mistic' Orfila

Domagoj 'doma' Fancev

Muhammed 'Moe40' Hariff (YEDEK)

Konstantinos 'tsack' Theodoropoulos (YEDEK)

Jacob 'Mini' Harris (KOÇ)

Kaynak: Playerbros