Fnatic oyuncusu Adam'ın korona testi pozitif çıktı, takım playoff'lara online devam edecek!

Fnatic üst koridor oyuncusu Adam'ın korona testi pozitif çıktı!

LEC'in güçlü takımlarından Fnatic oyuncusu Adam'ın korona testi pozitif çıktı, takım Riot ile yaptığı konuşmanın ardından playoff'lara online devam edecek. Tecrübeli takım sosyal medyadan paylaştığı bir gönderi ile Adam "Adam" Maanane'nin korona testinin pozitif çıktığını ve diğer oyuncularının testlerinin negatif çıktığını bildirdi. Takım Riot ile yaptıkları görüşmenin ardından Pazar günü çıkacakları Team Vitality serisine online bir şekilde katılacaklarını da belirtti.

Yapılan açıklamada Fransız asıllı oyuncu Adam "" Maanane'nin evden oynayacağı ve diğer kalan oyuncuların ise ofisten turnuvaya katılacağı bildirildi. Bakalım başarılı takım, Playoff'ların başlamasına çok az bir süre kalmışken yaşadıkları bu olumsuz olayı atlatıp önlerine odaklanabilecek mi?

Fnatic lig aşamasını 11 Galibiyet ve 7 mağlubiyet ile beşinci sırada tamamlamıştı. Playoff'larda ise Team Vitality ile eşleşmiş ve pazar günü saat 18.00'de maça çıkmaya hazırlanıyordu.

Kaynak: Playerbros