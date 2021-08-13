Fnatic oyuncusu Adam'ın korona testi pozitif çıktı, takım playoff'lara online devam edecek!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fnatic oyuncusu Adam'ın korona testi pozitif çıktı, takım playoff'lara online devam edecek!

Fnatic oyuncusu Adam'ın korona testi pozitif çıktı, takım playoff'lara online devam edecek!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Fnatic üst koridor oyuncusu Adam'ın korona testi pozitif çıktı!

LEC'in güçlü takımlarından Fnatic oyuncusu Adam'ın korona testi pozitif çıktı, takım Riot ile yaptığı konuşmanın ardından playoff'lara online devam edecek. Tecrübeli takım sosyal medyadan paylaştığı bir gönderi ile Adam "Adam" Maanane'nin korona testinin pozitif çıktığını ve diğer oyuncularının testlerinin negatif çıktığını bildirdi. Takım Riot ile yaptıkları görüşmenin ardından Pazar günü çıkacakları Team Vitality serisine online bir şekilde katılacaklarını da belirtti.

Yapılan açıklamada Fransız asıllı oyuncu Adam "" Maanane'nin evden oynayacağı ve diğer kalan oyuncuların ise ofisten turnuvaya katılacağı bildirildi. Bakalım başarılı takım, Playoff'ların başlamasına çok az bir süre kalmışken yaşadıkları bu olumsuz olayı atlatıp önlerine odaklanabilecek mi?

Fnatic lig aşamasını 11 Galibiyet ve 7 mağlubiyet ile beşinci sırada tamamlamıştı. Playoff'larda ise Team Vitality ile eşleşmiş ve pazar günü saat 18.00'de maça çıkmaya hazırlanıyordu.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Süreyya Yalçın
Spor Mesut Özil Rıza Kayaalp Hakan Reçber Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fnatic oyuncusu Adam'ın korona testi pozitif çıktı, takım playoff'lara online devam edecek! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 19:23:34. #1.16#

title