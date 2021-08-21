Fnatic ile G2 son Dünya Şampiyonası bileti için kozlarını paylaşacak!

LEC'nin üçüncü temsilcisi yarın akşam belli olacak

LEC 2021 Yaz Mevsimi play-off kaybedenler grubu üçüncü tur eşleşmesi belli oldu. Bir önceki turda Misfits Gaming'i 3-2 mağlup etmeyi başaran Fnatic, 2021 Dünya Şampiyonası bileti için ezeli rakibi G2 ile karşılaşacak. Öte yandan kazananlar grubunda temsilcimiz Armut'un ekibi MAD Lions bu akşam Rogue ile kozlarını paylaşacak.

Fnatic vs Misfits Gaming

Sezonun beklenmedik çıkış yakalayan takımlarından Misfits Gaming play-off ilk turunda ligi lider tamamlayan Rogue ile eşleşmişti. Rakibini eksiklerinden vurmayı başaran MSF ekibi şampiyonluğun en büyük iki favorisinden birini beş maça götürmüştü. Inspired'ın muhteşem Viego performansına yanıt veremeyen Misfits kaybedenler grubunda Fnatic'in rakibi olmuştu.

Fnatic'e karşı oynadıkları mücadelelerde yine bir şekilde seriyi kazanma ihtimali yarattılar. Seri boyunca rakiplerini geriden takip etseler de beşinci maça kadar uzatabildiler. Son maçta kendi kazanma koşulları olan Gangplank'i öne geçirdiler fakat hem alt koridor hem de orta koridordan telafi edilemez bir fark açılmıştı. Yedi bin altınlık üstünlükle beşinci maçı kapatmayı başaran Fnatic bir üst turda G2'nun rakibi oldu.

Dünya Şampiyonası'na hangi takım gidecek?

Kaybedenler grubu üçüncü turunda Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazanacak son takım belli olacak. MAD Lions karşısında varlık gösteremeyen G2 ezeli rakibi Fnatic'i mağlup edebilecek mi? İki takımın da hata yapma lüksü kalmadı. League of Legends espor'unun en büyük rekabetlerinden biri olan G2 vs Fnatic derbisi yarın saat 18: 00'da başlayacak. Dün akşam oynanan beş maçlık serinin özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. LEC Yaz Mevsimi play-off'larında son durum şu şekilde:

Kaynak: Playerbros