Fnatic, Hylissang'in sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını açıkladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fnatic, Hylissang'in sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını açıkladı

Playerbros - Haberler | Gamegar
Fnatic, Hylissang'in sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını açıkladı

Tecrübeli oyuncu sözleşmesini iki yıl uzatma kararı aldı

2018 yılının bahar mevsiminde Unicorns of Love takımından Fnatic'e transfer olan 26 yaşındaki Bulgar asıllı destek oyuncusu Zdravets "Hylissang" Galabov, takımıyla olan sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı. Fnatic bünyesinde 2018 yılında üst üste iki LEC şampiyonluğu yaşayan yıldız oyuncu aynı sene Dünya Şampiyonası'nda finale kadar yükselmişti.

Pyke ve Rakan şampiyonlarıyla tanıdığımız Hylissang, Rekkles'ın takımdan ayrılmasından sonra bir dönem performans düşüşü yaşamıştı. Başlarda yeni partneri Upset ile anlaşamadığına dair söylentiler çıkmasına karşın bir mevsimlik aranın ardından Fnatic'in alt koridor ikilisi yeniden dünyanın en iyileri arasındaki yerini aldı.

Hylissang:

"Yolculuğuma Fnatic ile devam edeceğim için heyecanlıyım. Birlikte inanılmaz şeyler yaptık ve bu takımla gelecekte neler yapabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum. Fnatic ile olan sözleşmemi yeniledim çünkü LEC'nin en iyi takımı olacağımıza yürekten inanıyorum."

2021 Dünya Şampiyonası'nda RNG ve PSG Talon ile aynı grupta mücadele edecek Fnatic, gruptan çıkmak için Hylissang'in tecrübesine ve oyun içi liderliğine ihtiyaç duyacak.

Playerbros - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mehmet Nuri Vladimir Putin Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Yiğit Marcus Aral
Spor Bülent Uygun Mehmet Topal Alex Teixeira Oğuzhan Özyakup Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fnatic, Hylissang'in sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 12:32:25. #1.17#