Fnatic, Hylissang'in sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını açıkladı

2018 yılının bahar mevsiminde Unicorns of Love takımından Fnatic'e transfer olan 26 yaşındaki Bulgar asıllı destek oyuncusu Zdravets "Hylissang" Galabov, takımıyla olan sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı. Fnatic bünyesinde 2018 yılında üst üste iki LEC şampiyonluğu yaşayan yıldız oyuncu aynı sene Dünya Şampiyonası'nda finale kadar yükselmişti.

Pyke ve Rakan şampiyonlarıyla tanıdığımız Hylissang, Rekkles'ın takımdan ayrılmasından sonra bir dönem performans düşüşü yaşamıştı. Başlarda yeni partneri Upset ile anlaşamadığına dair söylentiler çıkmasına karşın bir mevsimlik aranın ardından Fnatic'in alt koridor ikilisi yeniden dünyanın en iyileri arasındaki yerini aldı.

Hylissang:

"Yolculuğuma Fnatic ile devam edeceğim için heyecanlıyım. Birlikte inanılmaz şeyler yaptık ve bu takımla gelecekte neler yapabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum. Fnatic ile olan sözleşmemi yeniledim çünkü LEC'nin en iyi takımı olacağımıza yürekten inanıyorum."

2021 Dünya Şampiyonası'nda RNG ve PSG Talon ile aynı grupta mücadele edecek Fnatic, gruptan çıkmak için Hylissang'in tecrübesine ve oyun içi liderliğine ihtiyaç duyacak.

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