Fnatic, ezeli rakibi G2'yu mağlup etti ve LEC'de altıncı haftayı lider tamamladı
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Fnatic, ezeli rakibi G2'yu mağlup etti ve LEC'de altıncı haftayı lider tamamladı

Fnatic, ezeli rakibi G2'yu mağlup etti ve LEC'de altıncı haftayı lider tamamladı
Playerbros - Haberler | Gamegar

Fnatic, G2 karşısında aldığı galibiyet ile playoff potasındaki yerini garantiledi

Avrupa ligi LEC'de altıncı hafta mücadeleleri bugün oynanan beş karşılaşma ile sona erdi. Lige çok kötü başlangıç yapan SK Gaming önce Mad Lions, ardından Excel'i yenerek ilk defa bir haftayı 2-0 kapatmayı başardı. Temsilcimiz Armut'un ekibi Mad Lions ise dün alınan yenilginin ardından Team Vitality karşısında hata yapmadı ve galibiyet sayısını sekize çıkardı.

Altıncı haftayı LEC tarihinin en büyük rekabeti G2 vs Fnatic derbisiyle noktaladık. Son hafta Rogue karşısında alınan galibiyetin ardından yükselişe geçen G2 ekibini durdurmayı başaran 'li Fnatic, 10G3M ile altıncı haftayı lider bitirdi ve playoff potasındaki yerini garantiledi.

LEC Yaz Mevsimi 6.hafta 2.gün sonuçları:

SK Gaming  1 — 0  Excel

Misfits Gaming  1 — 0  Schalke 04

Team Vitality  0 — 1  Mad Lions

Rogue  1 — 0  Astralis

Fnatic  1 — 0  G2

Haftanın ikinci günü oynanan birbirinden güzel beş karşılaşmanın özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. Yedinci haftaya doğru gidilirken oluşan puan durumu şu şekilde:

Kaynak: Playerbros

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