Fnatic, 2 Avrupa devinin karşılaşmasında galip gelen taraf oldu
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Fnatic, 2 Avrupa devinin karşılaşmasında galip gelen taraf oldu

Fnatic, 2 Avrupa devinin karşılaşmasında galip gelen taraf oldu
Playerbros - Haberler | Gamegar

Fnatic, TL karşısında galibiyete uzanan taraf oldu. Oynanan haritaların kısa özetleri haberimizde.

Fnatic vs Team Liquid maçında 2: 0'lık skor ile kazanmayı başaran taraf Fnatic ekibi oldu.

Avrupa takımları Team Liquid ve Fnatic alt grupta karşı karşıya geldi ve Fnatic aynı gün daha sonra Kore'nin NUTURN Gaming'ine karşı galip gelerek Alt Tur Finaline yükselme şansı buldu.

Fnatic ve Team Liquid arasında oynanan best of 3(3 maçlık seri)'de TL Icebox haritasını, Fnatic Haven haritasını yasakladı. Fnatic Bind haritasını seçerken TL Ascent haritasını seçti ve böylece oynananacak haritalar belirlendi. Split haritası sona kalan harita oldu ve 3. oynanacak harita olarak belirlendi.

Bind (Fnatic 13-10 Team Liquid) (1-0)

Ascent (Fnatic 13-10 Team Liquid) (2-0)

Split (Oynanmadı)

Bind

Fnatic Bind haritasına hızlı bir başlangıç yaptı ve saldırı tarafında ilk yarıda 6-1'lik skor üstünlüğünü yakalamayı başardı. TL bu hızlı başlangıçta bir soluk almak için teknik duraklatma aldı. Soulcas'ın muhteşem desteği ve Jamppi'nin Operator silahındaki yeteneği sayesinde TL ilk yarıya 7-5 girmeyi başardı. Tabanca raundunu TL'in almasına rağmen Fnatic, Bind'ın savunma tarafında etkileyici bir performans sergileyerek ilk haritayı 13-10 kazanmayı bildi.

Ascent

Ascent haritasında ilk yarıda iki tarafın da üstünlüğü ele geçirdiği zamanlar yaşandı, fakat Team Liquid ilk yarıyı 7-5 skor ile önde kapattı. İlk yarıda kısmen istediğini elde eden ve ikinci yarıdaki tabanca raundunu kazanan TL bu haritayı kazanarak oyunu 3. Harita olan Split'e taşımak istiyordu. Ancak Fnatic, ilk yarıda yaptığını tekrarlayarak tabanca raundunu kaybetmesine rağmen eco raundu kazanıp daha sonrasında ardarda raundları kazandı. Fnatic, TL'in seçtiği Ascent haritasında da 13-10 skor ile galibiyete uzandı.

Fnatic ve TL'in karşılaşmasında 2-0'lık skor ile Alt Tur Final'ine yükselen Fnatic, Kuzey Kore ekibi NUTURN'u de 2-1'lik skor ile geçmeyi bildi ve Üst Tur Büyük Final'inde Sentinels ile eşleşti.

Başarılı USA takımı Sentinels turnuvaya katıldığı ilk günden bu yana tüm rakiplerini 2-0'lık skorlar ve ezici üstünlükler ile geçmeyi başardı. Sentinels takımı Masters Reykjavik'te ilk maçını Fnatic'e karşı oynamıştı. 26 Mayıs tarihindeki maçta Icebox ve Haven haritaları seçilmişti. Sentinels, Avrupa devlerinden Fnatic'i Icebox'ta 13-11, Haven haritasında ise 13-10 skorlar ile mağlup ederek Fnatic'i Alt Tur'a göndermişti.

Fnatic Alt Tur'da şu sonuçları alarak Büyük Final'de tekrardan Sentinels ile eşleşme şansını yakaladı.

Fnatic 2-0 X10 Esports

Fnatic 2-0 Version1

Fnatic 2-0 Team Liquid

Fnatic 2-1 NUTURN

Valorant Champions Tour 2. Aşama Masters Reykjavik'de şampiyon olma umutlarını ardarda aldığı galibiyetler ile yeşerten Fnatic bakalım Amerika'nın en iyisi Sentinels'i devirebilecek mi? Sentinels ve Fnatic karşılaşması bugün saat 20: 00'da başlayacak. Karşılaşmayı aşağıda bulunan linklerden izleyebilirsiniz.

Ayrıca Twitch üzerinde turnuvayı canlı izleyen yayıncılar ile birlikte bu maçı izleme şansına sahipsiniz. Ülkemizden ve bu turnuvayı kendi kanallarında canlı yayınlıyorlar.

Kaynak: Playerbros

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