FMC Otomotiv Makina, ihracatta Türkiye'nin Yüzünü Güldürüyor

EN BÜYÜK ÖZELLİĞİMİZ DIŞA BAĞIMLI DEĞİLİZ

FMC Otomotiv fabrika müdürü Sayın Mücahit Aydın "Bizi diğer firmalardan ayıran en büyük özelliğimiz, dışa bağımlı olmayan bir fabrika oluşumuz. Dövmesinden ısıl işlemine, talaşlı imalatına, boyamasından çatlak kontrol testlerine kadar bu işlemlerin hepsini kendi bünyemizde yapabiliyoruz. Böylece kalite standartlarını çok yukarıda tutabiliyoruz. Bütün süreçler elimizin altında olduğu için." Diye konuştu.

200 KİŞİLİK BİR KADROMUZ VAR

Sayın Mücahit Aydın "Şu an için FMC bünyesinde çalışan 200 kişilik bir kadromuz var. Bunun yaklaşık 20 kadarı mühendis. Mühendislerimiz birçok departmanda çalışmakta. Şu an Konya'da ikamet ediyoruz. Yaklaşık olarak %85 ihracat oranında çalışıyoruz. Demiryolu sektöründe de TCDD, Alman Devlet Demiryolları, Avusturya Devlet Demiryolları olmak üzere başlıca müşterilerimiz.