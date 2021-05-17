FM Espor Ligi başlıyor!

Ligin başlamasına günler kaldı!

Türkiye'nin ilk ve en büyük Football Manager Espor Ligi, FM Espor Ligi 22 Haziran Salı günü başlıyor. FMTurkeyEsport, sosyal medya hesapları üzerinden ligin detaylarını ve tanıtımını içeren bir gönderi paylaştı.

Bu sezon için lige katılan menajerler ve takımları şu şekilde:

Everton FC

Leeds Utd.

Wolves

AS Roma

ACF Fiorentina

Torino FC

Real Betis

Real Sociedad

Valencia CF

Bayer 04 Leverkusen

Borussia Mönchengladbach

RB Leipzig

AS Monaco FC

Lille OSC

Olympique Lyonnais

FC Porto

SL Benfica

Ajax FC

FC Red Bull Salzburg

Shakhtar Donetsk

Playerbros ekibi olarak FM Ligine katılan tüm menajerlere başarılar diliyoruz, iyi bir sezon geçirmeniz dileğiyle. Bol şans!

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Kaynak: Playerbros