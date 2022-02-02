FlyOne'ın uçağı Ermenistan'dan İstanbul'a ilk uçuş için Erivan'dan havalandı - Haberler
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FlyOne'ın uçağı Ermenistan'dan İstanbul'a ilk uçuş için Erivan'dan havalandı

AA, Davit Kachkachishvili - Güncel
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Ermenistan'dan İstanbul'a seferleri bugün başlatan FlyOne hava yollarına ait uçak, Erivan Uluslararası Zvartnots Havalimanı'ndan kalktı.

İSTANBUL (AA) - Ermenistan'dan İstanbul'a seferleri bugün başlatan FlyOne hava yollarına ait uçak, Erivan Uluslararası Zvartnots Havalimanı'ndan kalktı.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında İstanbul-Erivan uçak seferleri başlatıldı.

FlyOne hava yollarına ait uçak, Erivan Uluslararası Zvartnots Havalimanı'ndan ilk seferini yapmak için yerel saatle 18.00'de havalandı.

Şirket yetkililerine göre, yaklaşık 60 yolcunun bulunduğu uçak İstanbul-Erivan seferini bu gece gerçekleştirecek.

FlyOne'ın uçağı Ermenistan'dan İstanbul'a ilk uçuş için Erivan'dan havalandı

FlyOne'ın uçağı Ermenistan'dan İstanbul'a ilk uçuş için Erivan'dan havalandı

FlyOne'ın uçağı Ermenistan'dan İstanbul'a ilk uçuş için Erivan'dan havalandı

AA / Davit Kachkachishvili - Güncel

Ermenistan, İstanbul, Türkiye, Uçak, Güncel, Haber

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