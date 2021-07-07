Fly Quest, üst koridor Licorice'in Golden Guardians'a transfer olduğunu duyurdu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fly Quest, üst koridor Licorice'in Golden Guardians'a transfer olduğunu duyurdu!

Fly Quest, üst koridor Licorice'in Golden Guardians'a transfer olduğunu duyurdu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Fly Quest, üst koridor oyuncusu Licorice'in Golden Guardians'a transfer olduğunu duyurdu. Fly Quest'in 6. haftada şans vereceği LCS ve akademi takımı kadrosu belli oldu. İşte detaylar!

Kuzey Amerika ligi takımlarından Fly Quest, geçtiğimiz yılın Aralık ayında kadrosuna kattığı 23 yaşındaki tecrübeli üst koridor oyuncusu Licorice'in Golden Guardians'a transfer olduğunu duyurdu. Her iki takım da yaz mevsiminde beklentilerin çok altında kalarak ligin dibine yerleşmiş durumda. Mevsim finallerine kalabilmek için bundan sonraki maçlarda hata yapma lüksleri kalmadı.

Takımdan ayrılan Licorice'in yerine akademiden 'Kumo' as takıma yükseldi. Golden Guardians tarafında ise 'Solo' yedeğe çekilirken yerini Licorice alacak. Fly Quest tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugün, Eric 'Licorice' Ritchie Golden Guardians'a transfer oldu. Bu, üç tarafın da üzerinde anlaştığı ortak bir karar. Eric'e başarılar diliyor ve yeni takımıyla birlikte başarıya ulaşacağını umuyoruz. Onun yerine LCS üst koridorumuz olarak Colin 'Kumo' Zhao'yu as takıma terfi ettirdik.

Ayrıca 2021 LCS Yaz Mevsimi 6. haftada akademi kadromuz ile mücadele edeceğiz. Akademi kadromuz şuanda harika durumda ve sahnede oynanması gereken doğru oyunu öğrendiklerine inanıyoruz. Sonuç olarak LCS takımımızı sahnedeki yerlerine dönmeleri amacıyla gelişmek ve çalışmak için daha fazla zaman verip, akademi liginde kullanacağız."

FLY QUEST'İN 6. HAFTADA ŞANS VERECEĞİ LCS VE AKADEMİ KADROSU

LCS Kadrosu

  • Kumo
  • Nxi
  • Triple
  • Tomo
  • Diamond

Akademi Kadrosu

  • Kumo
  • Josedeodo
  • Palafox
  • Johnsun
  • Dreams
Fly Quest, üst koridor Licorice'in Golden Guardians'a transfer olduğunu duyurdu!

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Kartal Tibet Acun Ilıcalı Melisa Döngel Sertab Erener
Spor Salih Uçan Mesut Özil Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fly Quest, üst koridor Licorice'in Golden Guardians'a transfer olduğunu duyurdu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 14:47:09. #1.14#

title