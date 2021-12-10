ANKARA (Habermetre) - Üniversitemiz Devlet Konservatuarı Müdürlüğü tarafından 15 Aralık 2021 tarihi Çarşamba günü 19. 00-21. 00 saatleri arasında, Şehit Ömerhalisdemir Konferans Salonunda, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim elemanları Flütist/Besteci Doç. Dr. Hakan Halit TURGAY ve Öğr. Gör. B. Kenan TATLICI'nın katılımları ile "Flüt-Piyano Konseri" düzenlenecektir.

Söz konusu konsere tüm öğrencilerimiz ve personelimiz davetlidir.

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