Floyd'un Ölümüne Neden Olan Polisler İçin İstenen Cezalar Yükseltildi George Floyd'un ölümü nedeniyle kovulan polis Derek Chauvin hakkındaki suçlama ikinci derece cinayete yükseltildi.

George Floyd'un ölümü nedeniyle kovulan polis Derek Chauvin hakkındaki suçlama ikinci derece cinayete yükseltildi. Olaya karıştığı gerekçesiyle kovulan diğer üç polisin de ikinci derecede cinayete yardım ve yataklıkla suçlamasıyla haklarında yakalama kararı çıktı. Özlem Tınaz'dan aktarıyor