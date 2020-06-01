Floyd'un Ölümünde Polis Memuru Üçüncü Derece Cinayetle Suçlanıyor
ABD'de Minneapolis'i ayağa kaldıran George Floyd'un ölümünde polis memuru üçüncü derece cinayetle suçlanıyor.
01.06.2020 08:45 | Son Güncelleme: 01.06.2020 08:48
ABD'de Minneapolis'i ayağa kaldıran George Floyd'un ölümünde polis memuru üçüncü derece cinayetle suçlanıyor. ABD'li polisler yaşananlara nasıl tepki gösteriyor? ABD'li siyahların öldüğü önceki olaylarda polisler aleyhinde açılan davalar nasıl sonuçlandı?
Kaynak: DailyMotion.com