Floyd protestosu sonrası şehir harabeye döndü GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Protestocuların ateşe verdiği binalardan detaylar Asker ve polisin güvenlik önlemleri Ateşe verilen mağazayı söndürme çalışmaları Duman çıkan binadan detayMİNNEAPOLİS - ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un ölümü...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Protestocuların ateşe verdiği binalardan detaylar

Asker ve polisin güvenlik önlemleri

Ateşe verilen mağazayı söndürme çalışmaları

Duman çıkan binadan detay

MİNNEAPOLİS - ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un ölümü yüzlerce gösterici tarafından protesto edildi. Protestocuların ateşe verdiği bir mağaza itfaiye tarafından söndürüldü.

Kaynak: AA