Floyd protestosu sonrası şehir harabeye döndü
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Floyd protestosu sonrası şehir harabeye döndü

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Protestocuların ateşe verdiği binalardan detaylar Asker ve polisin güvenlik önlemleri Ateşe verilen mağazayı söndürme çalışmaları Duman çıkan binadan detayMİNNEAPOLİS - ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un ölümü...

30.05.2020 00:59 | Son Güncelleme: 30.05.2020 01:04

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Protestocuların ateşe verdiği binalardan detaylar

Asker ve polisin güvenlik önlemleri

Ateşe verilen mağazayı söndürme çalışmaları

Duman çıkan binadan detay

MİNNEAPOLİS - ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un ölümü yüzlerce gösterici tarafından protesto edildi. Protestocuların ateşe verdiği bir mağaza itfaiye tarafından söndürüldü.

Floyd protestosu sonrası şehir harabeye döndü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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