Floyd protestosu sonrası şehir harabeye döndü
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Protestocuların ateşe verdiği binalardan detaylar Asker ve polisin güvenlik önlemleri Ateşe verilen mağazayı söndürme çalışmaları Duman çıkan binadan detayMİNNEAPOLİS - ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un ölümü...
30.05.2020 00:59 | Son Güncelleme: 30.05.2020 01:04
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Protestocuların ateşe verdiği binalardan detaylar
Asker ve polisin güvenlik önlemleri
Ateşe verilen mağazayı söndürme çalışmaları
Duman çıkan binadan detay
MİNNEAPOLİS - ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un ölümü yüzlerce gösterici tarafından protesto edildi. Protestocuların ateşe verdiği bir mağaza itfaiye tarafından söndürüldü.
Kaynak: AA