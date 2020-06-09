- Floyd için son yolculuğuna uğurlanacağı Houstan'da cenaze töreni - Floyd için son yolculuğuna uğurlanacağı Houstan'da cenaze töreni George Floyd için, son yolculuğuna uğurlanacağı Texas eyaletine bağlı Houston şehrinde üçüncü cenaze töreni düzenlendi.

- Floyd için son yolculuğuna uğurlanacağı Houstan'da cenaze töreni

HOUSTON - George Floyd için, son yolculuğuna uğurlanacağı Texas eyaletine bağlı Houston şehrinde üçüncü cenaze töreni düzenlendi.

Amerikan polisinin şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için doğum yeri olan North Carolina'da iki cenaze töreni gerçekleştirilmişti. Floyd için üçüncü cenaze töreni ise Texas eyaletine bağlı Houston şehrinde düzenlendi. Floyd'u anmak isteyen binlerce kişi Fountain of Praise Kilisesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Korona virüs salgının merkezi haline gelen ABD'de düzenlenen cenaze töreni sırasında alınan önlemlere uyan binlerce kişi gruplar halinde kilisenin içerisine alındı. Floyd'un cenazesi 6 saat boyunca sevenleri tarafından ziyaret edildi.

George Floyd'un cenazesi, törenin ardından Houston'daki Memorial Gardens Mezarlığı'na defnedilecek.

Floyd için ilk cenaze töreni Perşembe günü Minneapolis kentinde, ikincisi tören ise Cumartesi günü doğum yeri olan North Carolina eyaletinde düzenlenmişti.

Kaynak: İHA