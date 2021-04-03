Floyd davasında Minneapolis Polis Departmanının cinayet masası şefi dinlendi
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Floyd davasında Minneapolis Polis Departmanının cinayet masası şefi dinlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Floyd davasında Minneapolis Polis Departmanının cinayet masası şefi dinlendi

ABD'de siyahi George Floyd'un boynuna diziyle bastırarak ölümüne yol açan eski polis Derek Chauvin'in yargılandığı davanın 5. gününde Minneapolis Polis Departmanı'nın cinayet masası şefi Zimmerman verdiği ifadede, Chauvin'in "tamamen gereksiz güç" kullandığını belirtti.

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ABD'de siyahi George Floyd'un boynuna diziyle bastırarak ölümüne yol açan eski polis Derek Chauvin'in yargılandığı davanın 5. gününde Minneapolis Polis Departmanı'nın cinayet masası şefi Zimmerman verdiği ifadede, Chauvin'in "tamamen gereksiz güç" kullandığını belirtti.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020'de eski polis memuru Derek Chauvin'in siyahi George Floyd'u gözaltına aldığı sırada boynuna baskı yaparak ölümüne neden olmasına ilişkin açılan dava sürüyor. Davanın 5. gününde tanık olarak dinlenen Minneapolis Polis Departmanı'nın cinayet masası şefi Richard Zimmerman, delillerin korunması ve tanıkların bulunması için Floyd'un ölümünden sonra olay yerine geldiğini söyledi. Chauvin'in gözaltı sırasında uyguladığı gücün "tamamen gereksiz" olduğunu ifade eden Zimmerman, "Diziniz bir kişinin boynundaysa, bu onu öldürebilir" dedi.

Chauvin'in dizini Floyd'un üzerinde 9 dakika boyunca tutması için hiçbir neden göremediğini vurgulayan Zimmerman, "Her şeyden önce, onu yüzüstü yere yatırmak ve dizini bu süre boyunca boynunda tutmak gereksiz. Memurların kendilerini tehlikede hissetmeleri için hiçbir neden görmedim" şeklinde konuştu.

Diğer polisler ayrı ayrı yargılanacak

Chauvin, 2. ve 3. dereceden cinayet ve adam öldürme suçlamalarından yargılanırken, Floyd cinayetine karışan diğer 3 polis memuru Alexander Kueng, Thomas Lane ve Tou Thao ise Chauvin'e kıyasla daha hafif suçlamayla ayrı ayrı yargılanacak. Chauvin'e yardım etmekten suçlanan 3 eski polis memurunun davasının ise Ağustos ayında başlaması bekleniyor. Floyd'un ölümüne neden olan 4 polis memuru olayın ardından Minneapolis Polis Departmanı'ndan ihraç edilmişti.

Dünya çapında protestolara neden olmuştu

Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından önce olayın gerçekleştiği Minneapolis kentinde başlayan protestolar ABD geneline yayılmış, ardından tüm dünyada polis şiddeti ve ırkçılık protestoları patlak vermişti. Avrupa'da ve ABD'de köle ticareti yapan ve ırkçı geçmişe sahip birçok eski lider ile tanınmış kişinin heykelleri protestolarda yıkılmıştı. - MİNNESOTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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