Floyd davasında jüri karara vardı
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Floyd davasında jüri karara vardı

Floyd davasında jüri karara vardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'de 25 Mayıs 2020'de siyahi George Floyd'un gözaltına alındığı sırada boynuna baskı yapılarak öldürülmesine ilişkin eski polis Derek Chauvin'in yargılandığı davada jüri karara vardı.

ABD'de 25 Mayıs 2020'de siyahi George Floyd'un gözaltına alındığı sırada boynuna baskı yapılarak öldürülmesine ilişkin eski polis Derek Chauvin'in yargılandığı davada jüri karara vardı. Jürinin kararının ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020'de siyahi George Floyd'un gözaltına alındığı sırada boynuna baskı yapılarak öldürülmesine ilişkin eski polis Derek Chauvin'in yargılandığı davada jüri karara vardı. Hennepin Country Mahkemesi'nin internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuruda, eski Minneapolis Polis memuru Derek Chauvin'in duruşmasında jürinin karara vardığı belirtildi. Jüri tarafından alınan kararın ilerleyen saatlerde açıklanacağını kaydeden Mahkeme, "Karara varıldı ve karar yerel saatle 20 Nisan Salı günü 15.30 - 16.00 saatleri arasında okunacak" ifadelerini kullandı.

Ayrıca jürinin, Chauvin duruşmasında verecekleri kararı yaklaşık 10 saatten fazla müzakere sonunda aldığı kaydedildi.

Derek Chauvin mahkemeye geldi

ABD'de yerel ajansların ortak raporuna göre Derek Chauvin'in, Avukatı Eric Nelson ile Hennepin Country Hükümet Merkezine ulaşarak Mahkemeye geldiği ifade edildi.

Floyd'un erkek kardeşi mahkemede olacak

George Floyd'un erkek kardeşi Philonise Floyd yaptığı açıklamada, jüri kararının okunması sırasında mahkemede olacağını kaydetti.

Öte yandan Floyd davasında jüri, Floyd'un ölümünde 2 derece kasıtsız cinayet, 3. derece cinayet ve 2. derece adam öldürmekle suçlanan Chauvin'in duruşmasında müzakerelerin ikinci gününe başlamıştı. Suçlamalar ayrı kabul edilmesi nedeniyle Chauvin, suçlamaların tamamından veya bazılarından hatta hiçbirinden hüküm giyebilir. Alınan karara bağlı olarak hüküm giymesi durumunda Chauvin, 2. derece kasıtsız cinayetten 40 yıla, 3. derece cinayetten 25 yıla ve 2. derece adam öldürmekten ise 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. - WASHINGTON

Floyd davasında jüri karara vardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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