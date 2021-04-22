Floyd cinayetinden suçlu bulunan Chauvin, cezaevinin özel bir alanında tutuluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Floyd cinayetinden suçlu bulunan Chauvin, cezaevinin özel bir alanında tutuluyor

Floyd cinayetinden suçlu bulunan Chauvin, cezaevinin özel bir alanında tutuluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD Ceza İnfaz Kurumu Sözcüsü Sarah Fitzgerald, dün George Floyd cinayetinden suçlu bulunmasının ardından eski Minneapolis polis memuru Derek Chauvin'in, kendi güvenliği için cezaevinin ayrı bir konut birimine konulduğunu belirtti.

ABD Ceza İnfaz Kurumu Sözcüsü Sarah Fitzgerald, dün George Floyd cinayetinden suçlu bulunmasının ardından eski Minneapolis polis memuru Derek Chauvin'in, kendi güvenliği için cezaevinin ayrı bir konut birimine konulduğunu belirtti.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020 tarihinde siyahi George Floyd'un gözaltına alındığı sırada boynuna baskı yapılarak öldürülmesine ilişkin eski Minneapolis polis memuru Derek Chauvin yargılandığı davada dün suçlu bulunmuştu. Suçlu bulunmasının ardından cezaevine nakledilen Chauvin'in, kendi güvenliği için cezaevinde ayrı bir bölümde tutulduğu belirtildi. ABD Ceza İnfaz Kurumu Sözcüsü Sarah Fitzgerald yaptığı açıklamada, hüküm giyene kadar dün Minnesota-Oak Park Heights Cezaevi'ne nakledilen Chauvin'in kendi güvenliği için bulunduğu cezaevinin ayrı bir konut birimine konulduğunu kaydetti. Cezaevinde, genel nüfustan ayrılmış bir konut birimi olan bir idari kontrol birimine yerleştirildiğini kaydeden Fitzgerald,"Güvenliği için idari tecrit statüsünde. İdari tecrit, bir kişinin genel nüfusta bulunması bir güvenlik sorunu olduğunda kullanılır" ifadelerini kullandı. Fitzgerald, Chauvin'in Hennepin County Şerif Ofisi ve Minnesota Ceza İnfaz Kurumu arasındaki bir anlaşma yoluyla cezaevinde olduğunu kaydetti.

Öte yandan Floyd'u tutukladığı sırada öldüren polis memuru Chauvin, maksimum güvenlikli Minnesota-Oak Park Heights Cezaevi'ne nakledilmişti. Minnesota Cezaevi Düzenleme Bölümü Sorumlusu Komiser Paul Schnell, Chauvin'in 3'üncü derece cinayet suçlamasıyla ilk olarak Ramsey İlçe Hapishanesi'nde gözaltına alındığını açıklamış, daha sonra Chauvin'in Minnesota eyaletinde bulunan maksimum güvenlikli Minnesota-Oak Park Heights Cezaevi'ne nakledildiğini aktarmıştı. Schnell, bu tür uygulamaların normal olduğunu ifade etmişti. Ayrıca Floyd davasında jüri Chauvin'i, Floyd'un ölümünde 2 derece kasıtsız cinayet, 3. derece cinayet ve 2. derece adam öldürmekle suçlu bulmuştu. - MİNNESOTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ABD'de polis, arama emri üzerine gittiği evden kaçmaya çalışan siyahiyi öldürdü
ABD'de polis, arama emri üzerine gittiği evden kaçmaya çalışan siyahiyi öldürdü
ABD'den İran'a uygulanan yaptırımlarla ilgili geri adım sinyali: Hafifletmeye hazırız
ABD'den İran'a uygulanan yaptırımlarla ilgili geri adım sinyali: Hafifletmeye hazırız
Son dakika haberi: Maske takmadığı için ceza kesen polise tokat attı
Son dakika haberi: Maske takmadığı için ceza kesen polise tokat attı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Nikos Dendias Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Burcu Biricik Toprak Sergen Mustafa Üstündağ
Spor Arda Turan Fatih Terim Gökhan Gönül Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Floyd cinayetinden suçlu bulunan Chauvin, cezaevinin özel bir alanında tutuluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 00:18:48. #1.15#

title