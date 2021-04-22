Floyd cinayetinden suçlu bulunan Chauvin, cezaevinin özel bir alanında tutuluyor

ABD Ceza İnfaz Kurumu Sözcüsü Sarah Fitzgerald, dün George Floyd cinayetinden suçlu bulunmasının ardından eski Minneapolis polis memuru Derek Chauvin'in, kendi güvenliği için cezaevinin ayrı bir konut birimine konulduğunu belirtti.

ABD Ceza İnfaz Kurumu Sözcüsü Sarah Fitzgerald, dün George Floyd cinayetinden suçlu bulunmasının ardından eski Minneapolis polis memuru Derek Chauvin'in, kendi güvenliği için cezaevinin ayrı bir konut birimine konulduğunu belirtti.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020 tarihinde siyahi George Floyd'un gözaltına alındığı sırada boynuna baskı yapılarak öldürülmesine ilişkin eski Minneapolis polis memuru Derek Chauvin yargılandığı davada dün suçlu bulunmuştu. Suçlu bulunmasının ardından cezaevine nakledilen Chauvin'in, kendi güvenliği için cezaevinde ayrı bir bölümde tutulduğu belirtildi. ABD Ceza İnfaz Kurumu Sözcüsü Sarah Fitzgerald yaptığı açıklamada, hüküm giyene kadar dün Minnesota-Oak Park Heights Cezaevi'ne nakledilen Chauvin'in kendi güvenliği için bulunduğu cezaevinin ayrı bir konut birimine konulduğunu kaydetti. Cezaevinde, genel nüfustan ayrılmış bir konut birimi olan bir idari kontrol birimine yerleştirildiğini kaydeden Fitzgerald,"Güvenliği için idari tecrit statüsünde. İdari tecrit, bir kişinin genel nüfusta bulunması bir güvenlik sorunu olduğunda kullanılır" ifadelerini kullandı. Fitzgerald, Chauvin'in Hennepin County Şerif Ofisi ve Minnesota Ceza İnfaz Kurumu arasındaki bir anlaşma yoluyla cezaevinde olduğunu kaydetti.

Öte yandan Floyd'u tutukladığı sırada öldüren polis memuru Chauvin, maksimum güvenlikli Minnesota-Oak Park Heights Cezaevi'ne nakledilmişti. Minnesota Cezaevi Düzenleme Bölümü Sorumlusu Komiser Paul Schnell, Chauvin'in 3'üncü derece cinayet suçlamasıyla ilk olarak Ramsey İlçe Hapishanesi'nde gözaltına alındığını açıklamış, daha sonra Chauvin'in Minnesota eyaletinde bulunan maksimum güvenlikli Minnesota-Oak Park Heights Cezaevi'ne nakledildiğini aktarmıştı. Schnell, bu tür uygulamaların normal olduğunu ifade etmişti. Ayrıca Floyd davasında jüri Chauvin'i, Floyd'un ölümünde 2 derece kasıtsız cinayet, 3. derece cinayet ve 2. derece adam öldürmekle suçlu bulmuştu. - MİNNESOTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı